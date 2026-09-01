01/ 09/ 2026 21:58

Por una escucha telefónica: Así se detectó el paradero del “Indio Juan” y el presunto ataque al alcalde Christopher White

La Fiscalía detectó un presunto plan para atentar contra el alcalde de San Bernardo, Christopher White. En él estaría involucrado el delincuente conocido como el “Indio Juan”. Este hombre, que fue detenido la noche del lunes, es el mismo que se fugó de la cárcel vestido como gendarme en febrero pasado. Su detección y posterior captura, al igual que el presunto atentado, habrían quedado en evidencia por una escucha telefónica.