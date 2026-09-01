“No sé qué hacer, Dios mío”: Adriana Barrientos confirmó que contrajo complejo virus y preocupó a su seguidores en redes

La panelista de farándula dio positivo a Covid-19 y desde el recinto hospitalario donde le realizaron el examen no quisieron entregarle una licencia.

Este martes, Adriana Barrientos encendió las alarmas en redes sociales tras confirmar que dio positivo al virus Covid-19.

La panelista de farándula había declarado en los últimos días que sentía malestar físico, por lo que terminó yendo a una clínica capitalina.





¿Qué dijo Adriana Barrientos?

Al respecto, durante la mañana de este martes, Adriana señaló en su cuenta de Instagram: “Ya me entregaron los resultados de los exámenes que me hice ayer”.

En esa misma línea, agregó: “Y ahora no sé qué medidas tomar. No sé qué hacer, Dios mío”.

Todo esto, debido a que Barrientos pidió una licencia médica, la cual fue denegada: “No estamos dando licencia solo por ser COVID”, dice la contestación que mostró la panelista.

“La licencia tiene que ver con los síntomas respiratorios que, en tu caso, no había ningún síntoma de severidad”, detallaron.

Finalmente, desde el recinto instaron a Adriana a dar aviso si presenta fiebre o dificultad respiratoria.

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