“No quiero nunca más saber de él”: Adriana Barrientos lapída a Diego Pánico y revela motivo del quiebre de su amistad

“Si él vive de su cuenta de Instagram, él no se puede juntar con algo que él considera una escoria, que soy yo”, arremetió la panelista de farándula.

Este jueves, Adriana Barrientos impactó en redes sociales tras revelar que ya no mantiene una amistad con Diego Pánico y expuso las razones del quiebre.

La panelista de farándula cuidó a Pánico cuando fue internado en la clínica por la trombosis que padece y lo hizo hasta que lo trasladaron a su ciudad natal, Los Ángeles.





¿Por qué se terminó la amistad entre Adriana Barrientos y Diego Pánico?

En el último capítulo de su podcast “UPS!”, Barrientos expuso que todo se quebró luego de que ella le enviara a Diego una herramienta para revisar las métricas en redes sociales de las personas.

“Vio que el mío no era tan alto y que el de él era súper alto, y empezó a decirme cosas hirientes”, expuso Barrientos.

Sumado a ello, la panelista reveló que el influencer comenzó a decirle: “‘Me escribieron personas de tu edad para decirme que qué bueno que yo ya no me juntaba contigo’, es la tercera vez que me lo dice”.

Acto seguido, la expareja de Nano Calderón, Matilde Bonasera, le habría escrito a Pánico para cuestionarle su reacción por el triunfo de España ante Argentina en el mundial, puesto que él no apoyaba a este último.

Diego le habría echado la culpa a Adriana, quien hace más de una década atrás tenía una eterna rivalidad con la modelo argentina, pero actualmente, según relató Barrientos, mantienen una buena relación.

“Dentro de mis estándares, considero que estuve a la altura de una amiga decente”, comentó Adriana.

La modelo recalcó que “yo decidí que esa amistad no va más. Lo tengo silenciado de las cuentas de Instagram. Yo le pedí, por favor, que nunca más en su vida me vuelva a llamar, que, por favor, nunca más en su vida me vuelva a escribir y que la amistad quedaba hasta acá. Porque si él vive de su cuenta de Instagram, él no se puede juntar con algo que él considera una escoria, que soy yo”.

Adriana no lamentó perder la amistad de Diego y lanzó una potente reflexión: “Da lata tener a alguien que no te aprecie a ti como persona y que te vea como un número. Desde el minuto en que ve que no puede sacar provecho de ti, se aleja”.

Barrientos hizo un llamado a su examigo a buscar personas que tengan un mejor alcance en redes sociales y forjar una amistad con ellos: “Que a mí no me vuelva a llamar más”.

“Si yo no le sumo, yo le resto, que se aleje para siempre, mi amor. Aquí no hay más: tú no me sumas, tú me restas”, indicó.

Por otra parte, la panelista analizó la situación y recalcó que es importante que cada una de las partes se relacione con personas de su mismo rango etario.