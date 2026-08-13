Vuelco en La Pampilla 2026: Municipio da marcha atrás a suspensión y analiza opciones

El propio alcalde, Ali Manouchehri, confirmó que se analiza organizar un evento acotado junto al sector privado, aprovechando el interés manifestado por empresas, fundaciones y otras instituciones.

Hace unas semanas, el municipio de Coquimbo a través de su alcalde, Ali Manouchehri, informó que se decidió suspender la tradicional celebración de Fiestas Patrias de La Pampilla debido a las consecuencias de los temporales que han afectado a la región.

Sin embargo, y pese a que el municipio reasignó $1.500 millones para labores de emergencia y adquisición de maquinaria pesada, esto podría tener un vuelco, ya que la ansiada celebración se podría realizar bajo un formato distinto y con un fuerte foco en la reactivación económica local.

Según informó el Diario El Día, el propio alcalde confirmó que se analiza seriamente organizar un evento acotado junto al sector privado, aprovechando el interés manifestado por empresas, fundaciones y otras instituciones.

La idea es que la actividad contribuya especialmente a los gremios gastronómicos, comerciantes y emprendedores locales, además de dinamizar la economía regional.

“Estamos en un análisis para ver la real factibilidad”, señaló Manouchehri, quien planteó la posibilidad de que el municipio asuma parte de los costos y que el resto sea financiado mediante aportes privados.

Municipio es optimista para realización de La Pampilla 2026

El citado medio conversó con el concejal Mario Burlé, quien señaló que pese a que todavía no existe un anuncio oficial formalizado en acta, todo apunta a que la actividad se realizará. “Todo camina a que sí va a haber Pampilla, falta definir qué tipo de Pampilla vamos a hacer”, indicó.