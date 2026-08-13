Revelan el motivo por el cual Camilo Huerta tiene orden de detención

La Fiscalía Nacional entregó detalles del operativo nacional realizado este jueves el cual se efectuó desde Antofagasta hasta Aysen.

Este jueves y en el marco de una investigación a cargo de la Fiscalía Regional de Aysén, en conjunto con el OS-7 de Carabineros, se desarticuló una organización dedicada al tráfico de cannabis y sus derivados en diversas zonas del páis.

En el procedimiento se ejecutaron simultáneamente 42 órdenes judiciales de entrada y registro, que comprende nueve regiones del país, desde Antofagasta hasta Aysén, así como órdenes de detención respecto de 38 personas.





La Fiscalía Nacional, a través de un comunicado señaló que los delitos que persigue son “tráfico ilícito de drogas, cultivo de plantas del género cannabis, desvío de cultivo autorizado, asociación ilícita para cometer delitos de tráfico de drogas, y lavado de activos“.

Camilo Huerta tiene orden de detención

Uno de los locales allanados este jueves por parte de Carabineros es el Dispensario Nacional, propiedad de Camilo Huerta quien en estos momentos está en Estados Unidos junto a su pareja Paula Pavic, exesposa de Marcelo Ríos.