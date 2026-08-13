Admisión Escolar 2027: Hasta cuándo se puede hacer la postulación a colegios

Conoce a continuación los detalles del proceso de postulación principal para acceder a un nuevo colegio el próximo año.

En pleno proceso de Admisión Escolar 2027, el Ministerio de Educación recuerda que el trámite de inscripción a un centro educacinal no es por orden de llegada, por lo que hacen un llamado a las familias a revisar con calma los establecimientos y ordenar sus preferencias.

Sin embargo, el Sistema de Admisión Escolar (SAE) 2027 solo estará abierto por el mes de agosto por lo que es de vital importancia conocer hasta cuándo se puede inscribir a los menores de edad en un nuevo colegio el próximo año.





Hasta cuándo estará abierto el Sistema de Admisión Escolar 2027

De acuerdo con la página oficial, el periodo principal de postulación estará disponible hasta las 14:00 horas del jueves 27 de agosto del 2026.

Es importante tener en consideración que no existe un número máximo de establecimientos a los que se puede postular, no obstante, si el estudiante es asignado a un nuevo colegio a través de la plataforma, perderá el cupo que tenía en su colegio actual.

En caso de rechazar este nuevo cupo, deberá volver a participar del procedimiento en el Periodo Complementario de postulación.