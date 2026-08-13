Cortes de luz en 10 comunas de Santiago en las próximas horas: Horarios y zonas afectadas

Sectores de las comunas de Lo Espejo, La Cisterna, Macul. Pudahuel, La Reina, Ñuñoa, Providencia, Estación Central, Las Condes y Vitacura tendrán interrupciones en el suministro eléctrico.

Enel, empresa encargada de la distribución de electricidad en parte de la zona central del país, anunció que habrá cortes de luz en algunas comunas de Santiago este viernes 14 de agosto.

Se trata de interrupciones programadas por la compañía con el objetivo de mejorar la calidad del servicio. Como es habitual, estas se prolongarán por varias horas.

De acuerdo a la plataforma de Enel, las comunas afectadas son:

Lo Espejo

La Cisterna

Macul

Pudahuel

La Reina

Ñuñoa

Providencia

Estación Central

Las Condes

Vitacura





Cortes de luz en 10 comunas de Santiago este viernes 14 de agosto: Horarios y zonas afectadas

Lo Espejo: entre las 11:00 y las 17:00 horas.

La Cisterna: entre las 10:30 y 16:30 horas.

Macul: entre 10:00 y 16:00 horas.

Pudahuel: entre 10:00 y 12:00 horas.

Pudahuel: entre las 14:00 y las 17:00 horas.

La Reina: entre las 10:30 y las 16:30 horas.

Ñuñoa: entre 10:00 y 16:00 horas.

Providencia: entre 09:30 y las 16:30 horas.

Estación Central: entre 10:00 y 16:00 horas.

Las Condes: entre 10:00 y 16:00 horas.