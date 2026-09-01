4 muertos y 50 heridos: Informan que bombardeo de EEUU contra Irán alcanza una ceremonia de matrimonio

Según medios internacionales, entre los fallecidos se encuentra un niño de 4 años.

Un ataque de Estados Unidos a Irán alcanzó una ceremonia de matrimonio en la ciudad de Sirik, en la cual murieron cuatro personas, entre ellas, un niño de cuatro años, y otras 50 resultaron heridas.

Según informó la agencia Associated Press (AP), el bombardeo se produjo en horas de la noche en una jornada en que ambas naciones llevaron a cabo acciones militares.





Por otra parte, la Embajada de Irán en España también confirmó el ataque y señaló que “en el ataque del régimen terrorista de Estados Unidos, contra una boda en la ciudad iraní de #Sirik esta noche, cuatro personas, incluido un niño de cuatro años, fueron asesinados y otras 50 resultaron heridas“.

🔴 En el ataque del régimen terrorista de Estados Unidos🇺🇸 contra una boda en la ciudad iraní de #Sirik esta noche, cuatro personas, incluido un niño de cuatro años, fueron asesinados y otras 50 resultaron heridas. pic.twitter.com/nFuVcVmxj7 — Embajada de Irán en España (@IraninSpain) September 1, 2026

Respuesta iraní al ataque norteamericano

Luego del ataque estadounidense, Irán lanzó misiles contra bases norteamericanas en Jordania y Baréin.

El primer ataque se dirigió contra Camp Titin, una base estadounidense del cuerpo de marines en el primer país, con misiles balísticos pesados, mientras que con drones, la nación árabe atacó las instalaciones de la base estadounidense de Sheikh Isa en Baréin.