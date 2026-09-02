“Necesito solucionar este tema”: Naya Fácil quedó en shock tras perder importante oportunidad laboral en Estados Unidos

La influencer no puede entrar a territorio estadounidense desde agosto de 2025, cuando la comunidad mapuche y Natalia Casas la demandaron por separado, lo que quedó en sus registros a pesar de ser absuelta.

Este miércoles, Naya Fácil expresó su malestar en redes sociales tras haber perdido la oportunidad de participar en la Semana de la Moda en Nueva York.

Esto, debido a que la influencer no puede entrar actualmente a territorio estadounidense, debido a que cuenta con antecedentes de causas judiciales, detenciones e investigaciones abiertas.

La situación genera que sea muy complejo para ella obtener la Visa Waiver (ESTA) debido a las políticas migratorias de dicho país.





¿Qué pasó con Naya Fácil?

A través de su cuenta de Instagram, Naya recibió un mensaje que decía: “¿Te gustaría modelar en la Semana de la Moda en Nueva York el 9 de septiembre?”.

En esa misma línea, esta persona agregó: “Me presento en el Runway 7, si te interesa, déjame saber”.

Al respecto, Naya contestó: “Muchas gracias por la invitación, pero no puedo ingresar a Estados Unidos. Estoy en tramitación para poder solucionar esto. Gracias por considerarme”.

Además, la joven aseguró: “Necesito solucionar este tema, me estoy perdiendo oportunidades”.

Naya Fácil enfrenta esta situación desde agosto de 2025, cuando planificó su viaje a Dubái y no pudo hacer escala en Estados Unidos.

En aquel entonces, Natalia Casas y la comunidad mapuche la habían demandado por separado, y aunque en ambas causas salió absuelta, el antecedente quedó en los registros, por lo que no puede entrar a Estados Unidos.

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