Movilh revela inédito dato sobre Felipe Camiroaga a 15 años de su muerte

La agrupación activista sobre la diversidad sexual y de género homenajeó al comunicador recordando un compromiso que nunca llegó a cumplir.

El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) reveló un inédito dato sobre Felipe Camiroaga, a 15 años de su muerte en la tragedia aérea ocurrida en el archipiélago Juan Fernández en 2011.

La agrupación activista sobre la diversidad sexual y de género dedicó un homenaje al comunicador en una publicación en su cuenta de Instagram, en la que recordaron un especial gesto de él que nunca se dio a conocer.

“15 años sin Felipe Camiroaga y te contamos por primera vez algo sobre él. Felipe era un amigo de nuestra causa. Su compromiso social era a toda prueba y así lo reflejaban sus programas, donde trataba con respeto a las personas LGBTIQ+”, escribió Movilh.

De esta manera, la organización compartió el desconocido dato: “En julio de 2011, asumió un compromiso con nuestro fundador, Rolando Jiménez, en conversaciones por fono y correos electrónicos: participaría por primera vez en una campaña del movimiento”.





“ Felipe se sumaría a nuestra campaña nacional El amor es amor, que exigía igualdad social y legal para las personas LGBTIQ+ , especialmente para las parejas del mismo sexo y las familias homoparentales”, agregó.

En ese contexto, Movilh reveló que “el 31 de agosto de 2011, apenas dos días antes de su fallecimiento, nos confirmó que enviaría durante los primeros días de septiembre su fotografía y grabación para la campaña“.

Sin embargo, debido al accidente del avión Casa 212 de la Fuerza Aérea de Chile (FACH) ocurrido el 2 de septiembre de 2011, Felipe Camiroaga “no alcanzó a hacerlo. Debimos retrasar la campaña tras su fallecimiento”.

“Pero su compromiso quedó. Y quienes compartimos ese momento damos fe de que su apoyo era genuino y de que estaba dispuesto a poner su voz al servicio de la igualdad. Hoy, a 15 años de su partida, queremos recordarlo también por eso”, expresó el Movilh.