Presidente Kast: “Argentina no tiene ni tendrá jamás soberanía” sobre el Estrecho de Magallanes

Un día antes de su reunión con su par argentino Javier Milei, el mandatario endureció el tono y recordó los tratados bilaterales que hace 40 años “aclararon todas las diferencias” sobre el extremo sur del continente.

El presidente José Antonio Kast reafirmó este miércoles su postura en torno a la soberanía chilena en el Estrecho de Magallanes asegurando que Argentina “no tiene ni tendrá jamás control” sobre el paso marítimo que une los océanos Pacífico y Atlántico.

Durante su participación en el Navy Day, actividad organizada por la Armada en la Base Aeronaval de Punta Arenas, el mandatario endureció el tono y recordó la resolución pacífica que el conflicto tuvo hace más de 40 años gracias a la intervención de El Vaticano.

“Juan Pablo II estuvo en la región después de que se firmara, en 1984, el Tratado de Paz y Amistad con la vecina República de Argentina, que fue donde se terminaron de aclarar todas las diferencias que podemos tener entre los dos países”, afirmó.

Respecto al documento, recalcó que en el texto quedó estipulada “la soberanía y dominio del Estrecho de Magallanes, que como se ha señalado es chileno y así lo han reconocido autoridades de ambos países”.

“Argentina jamás tendrá la soberanía del Estrecho”

Esta misma jornada, en una reunión que sostuvo con autoridades locales en la Junta de Vecinos Juan Pablo II, Kast nuevamente recordó la intervención del papa para enfatizar que la zona del extremo sur “es chilena”.

“Lo que yo puedo reiterar aquí en el Estrecho de Magallanes es que es chileno y que Argentina no tiene ni tendrá jamás soberanía ni control sobre el Estrecho de Magallanes, como ya se ha señalado en los tratados internacionales”, comenzó diciendo.

En esa línea, descartó pedir al presidente argentino Javier Milei que derogue un decreto de 2021, firmado por el expresidente Alberto Fernández, que habla de una administración conjunta del Estrecho entre ambos países.

“Nosotros no estamos aquí, ni le vamos a exigir al presidente Milei ese decreto porque los tratados internacionales establecen muy bien la soberanía de Chile sobre el Estrecho de Magallanes. Esto está clarísimo”, zanjó.





Ministro de Defensa: “Es un tema muy serio”

Por su parte, el ministro de Defensa, Fernando Barros, suscribió a los dichos del presidente y afirmó que “es un tema muy serio“, recordando también los tratados que resolvieron décadas atrás las controversias limítrofes.

“Chile respeta los tratados y lo que diga un documento en otro país no puede alterar los tratados. La soberanía chilena sobre el Estrecho de Magallanes no está en discusión”, declaró.

A lo anterior, agregó: “Desde el punto de vista de seguridad nacional, de la tranquilidad como país, lo que nos da tranquilidad no es lo que ocurra al otro lado, es lo que digan los tratados“.

Finalmente, el presidente Kast confirmó que este jueves se reunirá con su homólogo argentino, descartando abordar aquel tema. “Lo señalé en otras oportunidades; hoy Chile tiene muy buenas relaciones con los países vecinos”, destacó.