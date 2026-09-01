01/ 09/ 2026 22:25

Ponen a todos en peligro: Trabajadores de bencinera fueron captados rellenando cilindros de gas domesticos en Puente Alto

En el siguiente Reportaje a Fondo, abordamos una grave y peligrosa denuncia. Una estación donde cargan vehículos a gas estaría rellenando cilindros domésticos de gas licuado, lo que está completamente prohibido. Fuimos al lugar, estuvimos durante varios días y logramos registrar cómo los trabajadores ponen en riesgo su propia integridad y la de los clientes, al realizar recargas ilegales y sin control. El reportaje es de María Gracia Lorca, Raúl Poblete y Fabián Acevedo.