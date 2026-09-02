Escucha telefónica fue clave: El plan que barajaba el “Indio Juan” para asesinar al alcalde White

La PDI y la Fiscalía realizaron interceptaciones telefónicas en las que descubrieron el plan que tenía como fecha tentativa el 17 de septiembre, considerando la exposición del edil en Fiestas Patrias.

La Fiscalía detectó un plan para atentar contra el alcalde de San Bernardo, Christopher White, en el que está involucrado el delincuente conocido como el “Indio Juan“.

El sujeto fue capturado el lunes 31 de agosto después de permanecer prófugo desde febrero, tras escapar de la ex Penitenciaría de Santiago.

La primera hipótesis investigativa apunta a que el estaque estaría relacionado con una disputa por el control territorial y el narcotráfico en las poblaciones Santa Rosa de Lima y San Esteban, en San Bernardo.





Escucha telefónica fue clave

De acuerdo a los antecedentes que se han conocido hasta ahora, el ataque contra Christopher White se debía concretar antes de Fiestas Patrias.

La fecha del supuesto atentado tenía como plazo límite el 17 de septiembre, debido a que con motivo de la celebración de Fiestas Patrias podría estar más expuesto de forma pública.

En el marco de la investigación para dar con el “Indio Juan” mientras se encontraba prófugo, la PDI y la Fiscalía realizaron interceptaciones telefónicas que permitieron detectar que el entorno del delincuente planificaba un atentado contra White.

El alcalde fue informado personalmente por el Ministerio Público y se reforzó su protección policial, pero posteriormente presentó problemas de salud y fue trasladado a un centro asistencial.

Actualmente, el edil de San Bernardo se encuentra bajo custodia en un domicilio que no es el suyo y fue apartado de su grupo familiar.