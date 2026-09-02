“Habría iniciado una campaña de desprestigio”: Lanzan grave acusación contra Douglas tras divorcio con Ana Sol Romero

Además, el círculo cercano de Ana Sol habría mencionado que el llanto del cantante durante uno de sus shows sería “con la única intencionalidad de dar lástima”.

Este martes, Sergio Rojas entregó detalles inéditos respecto de la situación de Douglas durante su estadía en Chile tras la separación matrimonial con Ana Sol Romero.

Todo esto tras un video que se masificó en redes sociales donde el cantante aparece llorando durante uno de sus shows.





¿Qué pasó con Douglas y Ana Sol Romero?

En el último capítulo de Que Te Lo Digo, Sergio señaló: “Me comuniqué con el círculo más cercano a Ana Sol, que conozco hace muchos años; yo conozco a parte de la familia de Ana Sol“.

En esa misma línea, agregó: “Conocemos nuestras familias, hemos compartido instancias personales juntos y voy a leer textual lo que me dice esta fuente”.

“Me dicen que Douglas habría iniciado una campaña de desprestigio en contra de Ana Sol, haciendo correr rumores, por ejemplo, de infidelidades o de no haber estado comprometida con la causa, celopatía”, detalló Rojas.

Por otra parte, Sergio expuso que Ana Sol no hablará del tema porque para ella la prioridad es el cuidado de sus hijas.

“Para el círculo de Ana Sol, esto que hizo en el último show, Douglas, sería con la única intencionalidad de dar lástima”, concluyó.