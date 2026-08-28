“Difícil momento”: Ana Sol Romero habló por primera vez tras polémico quiebre matrimonial con Douglas

Tras casi 30 años de matrimonio, la periodista radicada en Miami decidió romper sus vínculos con el cantante mediante una acción legal cuyo contenido se ha revelado los últimos días.

La periodista y conductora de televisión Ana Sol Romero se pronunció por primera vez sobre su polémico quiebre con Douglas, con quien estuvo casada por más de 25 años.

Fue Cecilia Gutiérrez quien dio a conocer la noticia, asegurando que ellos “llevan un par de meses separados, que por eso él decidió volver a Chile, incluso tiene algunas presentaciones pactadas acá”.

En cambio, la argentina sigue radicada en Miami, según señaló la comunicadora, por “un tema familiar, hay hijos en el colegio que complican mucho el hecho de que ella pueda volver”.

Las declaraciones de Ana Sol Romero

En esa línea, la ex panelista de farándula conversó con Las Últimas Noticias y, mediante una escueta declaración, expresó que está bien y dedicada a cuidar su bienestar y el de su familia

“Por el momento, solo estoy enfocada en resguardar a mis hijas y también en cuidar de mí en este difícil momento para mi familia “, manifestó al medio.

Este jueves, en tanto, se dio a conocer en Plan Perfecto que Douglas presentó una contrademanda por pensión de alimentos, la que él justificó afirmando que no sabe inglés y solo confió en su abogado.





Las demandas del polémico quiebre

En el programa de Chilevisión, el periodista Sergio Marabolí explicó que “ya no siguen juntos hace 6 meses” y que existe una demanda de parte de Ana Sol Romero contra Douglas por el divorcio”.

En esa misma línea, aseguró que el cantante “responde con una contrademanda con una solicitud económica”, la cual se revisará en enero de 2027.

Además, afirmó que el artista tendría una orden de alejamiento en su contra. Incluso, dijo que Ana Sol “dentro de la acción legal habla de que él le habría hackeado su teléfono y tendría acceso a todas las conversaciones que habría tenido ella con su entorno”.

Sin embargo, en entrevista con Plan Perfecto sostuvo que “no existe ninguna orden de alejamiento en mi contra, lo que existe es una moción para ella tener el uso exclusivo de la casa”.