Eran de alta gama: Naya Fácil lanzó dura crítica tras cotizar televisores de más de $10 millones de pesos

“Esa es la tele que yo quiero”, argumentó Naya, quien presuntamente desconocía que se trataba de un producto de super ultra alta gama.

Este viernes, Naya Fácil causó revuelo en redes sociales tras lanzar un duro reclamo por el precio de un televisor.

Aparentemente, la influencer desconocía que lo que ella quería era un televisor considerado de “super ultra alta gama”, el que supera los $10 millones de pesos.





¿Qué dijo Naya Fácil?

A través de su cuenta de Instagram, Naya expuso los modelos, cuyos precios partían en los $5 millones, y comentó: “El que tiene para el whisky, tiene para el hielo, si eso es verdad, no me quejo, pero solo hablo de lo cara que está la vida”.

En esa misma línea, agregó: “¿En qué momento las teles están a $10 millones de pesos? Una tele ¿En qué momento a $5 millones de pesos? Yo no entiendo, de verdad que estoy en shock”.

La influencer admitió que su presupuesto fluctuaba entre los $500 mil y el millón de pesos “pero $10 millones, no entiendo qué cuestión hacen, de verdad”.

“Y tienen el descaro de ponerla en oferta (…) Tengo que hacer más dinero porque esa es la tele que yo quiero (…) No lo puedo creer, es un auto”, concluyó.

Finalmente, Naya mostró que el televisor que quería tiene un tamaño de 115 pulgadas que cubra una de las paredes de su casa, pero dentro de ese tamaño solo hay dispositivos de super ultra alta gama, con tecnología avanzada de imagen.

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