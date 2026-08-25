“Casi me morí”: Naya Fácil preocupó a sus seguidores tras mostrar complicaciones de salud en redes

La influencer tuvo que llamar médicos a domicilio para poder calmar el dolor físico que sentía.

Durante la noche de este lunes, Naya Fácil encendió las alarmas en redes sociales tras haberse mostrado en un mal estado de salud.

La influencer tuvo que llamar a un médico a domicilio para que fuese a asistirla, dado que se habría contagiado con un virus que atacó a su hermana días antes.





¿Qué le pasó a Naya Fácil?

A través de su cuenta de Instagram, Naya señaló: “Me duele mucho el estómago, como a mi hermana ¿No ven? Que tenía un virus, los mismos síntomas”.

La influencer se mostró con la tez pálida, visiblemente adolorida y, minutos más tarde, expuso: “Vomité todo lo que comí hoy día”.

Naya comenzó a presentar dolor en las rodillas y los huesos, situación que se mantuvo hasta pasadas las 02:00 horas de este martes, donde empeoró.

“Qué lata andar enferma, no lo puedo creer”, expresó la influencer, quien además agregó: “Acabo de vomitar todo, hasta el agua, y tengo mucha sed”.

Momentos después, entre quejas de dolor, Naya admitió que “estoy mal, estoy muy mal, me duele demasiado, tengo como cólicos, del 1 al 10, un 9, un 8.5 e hice diarrea con sangre, me siento mareada”.

A la influencer le inyectaron suero por vía intravenosa y comentó: “No recuerdo haber tenido un nivel de estómago a este nivel (…) No pensé que me iba a sentir tan mal, pero fue empeorando todo”.

“Casi me morí, chiquillos, nunca me había sentido tan mal”, concluyó la influencer, quien se empezó a sentir mejor con el pasar de las horas.

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