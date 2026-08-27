“No sé qué se llenan la boca”: Naya Fácil lanzó dardos a quienes la critican por el quiebre con examigos

La influencer señaló que ha estado sola toda su vida y que estas personas llegaron cuando ella ya estaba estable.

Este jueves, Naya Fácil volvió a referirse al conflicto con sus examigos y lanzó los dardos a quienes la critican por esta decisión a través de redes sociales.

Todo esto a raíz de una entrevista a Franco Cossio en La Voz del Chat, donde confirmó que la influencer se distanció de una persona del grupo en particular que no es él.





¿Qué dijo Naya Fácil?

A pesar de que Naya respaldó a Franco, la joven publicó un video en su cuenta de Instagram de una celebración de hace varios años atrás, donde aparece cenando sola en su casa.

Al respecto, Naya escribió: “Mucha gente me dice: ‘Ellos estuvieron conmigo en momentos difíciles'”.

En esa misma línea, arremetió: “Yo estuve sola en momentos difíciles, pasé Navidades, Años Nuevos y cumpleaños sola y muchas situaciones más”.

“No sé qué se llenan la boca hablando de que poco menos debo agradecerle a gente que llegó cuando yo ya estaba estable en mi vida” , arremetió Naya.

Por otro lado, la influencer indicó: “Los momentos difíciles los pasé en mi niñez, adolescencia y juventud y los pasé sola por las dudas. No le debo nada a nadie ¿ok?”.

Finalmente, Naya no ha confirmado con quién tuvo el problema y a qué se debe su distanciamiento, pero dejó de seguir a Theo Hernández, David Montoya, Ismael Lobos y Franco Cossio.

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