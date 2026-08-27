Naya Fácil confirmó abrupto quiebre con amigos y reveló motivos: “Fue por alguien en puntual”

Tras varios meses de rumores, la creadora de contenidos rompió el silencio y aclaró su distanciamiento con sus amigos influencers, entre ellos Franco Cossio y David Montoya, a quienes dejó de seguir en redes sociales.

Naya Fácil rompió el silencio sobre el abrupto alejamiento que tuvo de su conocido círculo de amigos, integrado por creadores de contenido como David Montoya, Tomi Printemps y Franco Cossio.

La influencer decidió referirse al tema luego de que este último fuera consultado al respecto durante su participación en La Voz del Chat, el segmento digital de Chilevisión que busca elegir a un representante de las redes sociales para sumarse a Fiebre de Canto.

“Me dejó de seguir y todo”

En conversación con la periodista Pía Pérez, Franco Cossio aseguró que sigue considerando a Naya como una amiga, pese al distanciamiento.

“Ella se quiso alejar y está bien. Conmigo no ha pasado nada, de hecho la he visto, hemos conversado y todo buena onda”, afirmó.

Además, reveló que la influencer dejó de seguirlo en redes sociales y que también hizo lo mismo con otros integrantes del grupo, como David Montoya y Max Araya.

Consultado sobre si conocía el motivo del quiebre, Franco reconoció que no tenía claridad. “Yo no sé qué habrá pasado realmente, pero algo pasó que se quiso alejar”, señaló, agregando que le desea lo mejor y que siempre ha mantenido una buena relación con ella.





La respuesta de Naya Fácil

Tras viralizarse sus declaraciones, Naya Fácil utilizó sus historias de Instagram para dar su versión de la situación y entregar su versión de los hechos.

“Qué lata que le pregunten por mí al Franco. Este es su momento, por eso no me había querido pronunciar“, comenzó escribiendo.

La influencer confirmó que fue ella quien tomó la decisión de alejarse del grupo, aunque precisó que la razón apunta a una persona en particular. “Es verdad. Yo me alejé de ellos, pero por alguien en puntual, que no es el Franco ni el David por si tienen dudas” , explicó.

Pese a la distancia, Naya dedicó cariñosas palabras a Franco Cossio y manifestó su apoyo a su participación en La Voz del Chat.

“Le deseo todo el éxito al Franco en esta etapa de su vida y ganará porque realmente canta hermoso. Le tengo mucho cariño y espero que le vaya muy bien en todo y que sea el ganador, porque se lo merece. Cuenta con todo mi apoyo”, cerró.

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