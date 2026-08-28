Corte de luz en Santiago este sábado 29 de agosto: Revisa las comunas afectadas
La empresa Enel informó que las interrupciones son por trabajos programados y se prolongarán por varias horas.
Enel informó que 6 comunas de la región Metropolitana sufrirán cortes de luz durante la jornada de este sábado 29 de agosto.
Según la empresa, las interrupciones están programadas y se prolongarán por varias horas.
En lo que respecta a las comunas afectadas, estas son: Quilicura, La Florida, Peñalolén, Santiago, Providencia y Lo Barnechea.
Revisa las comunas que sufrirán corte de luz este sábado 29 de agosto
- Quilicura: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.
- La Florida: Desde las 11:00 hasta las 18:00 horas.
- Peñalolén: Desde las 10:30 hasta las 17:30 horas.
- Santiago: Desde las 00:00 hasta las 06:00 horas.
- Providencia: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.
- Lo Barnechea: Desde las 09:30 hasta las 15:30 horas.