Corte de luz en Santiago este sábado 29 de agosto: Revisa las comunas afectadas

La empresa Enel informó que las interrupciones son por trabajos programados y se prolongarán por varias horas.

Enel informó que 6 comunas de la región Metropolitana sufrirán cortes de luz durante la jornada de este sábado 29 de agosto.

Según la empresa, las interrupciones están programadas y se prolongarán por varias horas.

En lo que respecta a las comunas afectadas, estas son: Quilicura, La Florida, Peñalolén, Santiago, Providencia y Lo Barnechea.





Revisa las comunas que sufrirán corte de luz este sábado 29 de agosto

Quilicura: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

La Florida: Desde las 11:00 hasta las 18:00 horas.

Peñalolén: Desde las 10:30 hasta las 17:30 horas.

Santiago: Desde las 00:00 hasta las 06:00 horas.

Providencia: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.