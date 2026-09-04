Caso Julia Chuñil: Tribunal revoca la prisión preventiva de su hijo Javier Troncoso

El Juzgado de Garantía de Los Lagos revocó la prisión preventiva de Javier Troncoso, hijo de Julia Chuñil, aunque seguirá detenido tras la apelación de la Fiscalía.

Este viernes se conoció que el Juzgado de Garantía de Los Lagos revocó la prisión preventiva de Javier Troncoso Chuñil, hijo de Julia Chuñil y formalizado por el parricidio de la mujer.

Cabe señalar que a la mujer se le perdió el rastro en noviembre de 2024 en la comuna de Máfil, Región de Los Ríos, y desde ahí se ha realizado una intensa búsqueda.

Javier, quien quedó con arresto domiciliario total, era el único de los hijos de la adulta mayor que permanecía en prisión preventiva por su presunta participación en el crimen.





La Fiscalía apeló el fallo

A pesar de que se revocó la prisión preventiva, el imputado continuará detenido por el momento, ya que el Ministerio Público apeló de inmediato la resolución.

Por esta razón, la Corte de Apelaciones de Valdivia deberá determinar si mantiene el cambio de cautelar o revierte la decisión y ordena nuevamente su prisión preventiva.