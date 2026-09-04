Cortes de luz en Santiago: Listado de 8 comunas que estarán sin electricidad este fin de semana
Enel programó una serie de desconexiones como parte de su plan de mejora del servicio. Revisa las comunas afectadas y horarios de reposición.
Enel informó las zonas de las 8 comunas que sufrirán cortes de luz por trabajos programados este fin de semana en Santiago.
La compañía, que tiene a su cargo parte importante de la distribución de electricidad en la Región Metropolitana, detalló los sectores afectados para los días sábado 5 y domingo 6 de septiembre.
Se trata de desconexiones programadas con el objetivo de mejorar la calidad del servicio. Como suele ocurrir, estos se extenderán por varias horas.
Para el sábado 5 y domingo 6: Estos son los cortes de luz en Santiago el fin de semana
Las comunas con sectores afectados son Recoleta, Vitacura, Providencia, Independencia, Quinta Normal, San Joaquín, Maipú y Santiago.
Sábado 5 de septiembre
- Recoleta, sábado 5, entre las 10:00 y las 16:00 horas.
- Vitacura, sábado 5, entre las 14:30 y las 17:00 horas.
- Providencia, sábado 5, entre las 9:30 y las 15:30 horas.
- Recoleta, sábado 5, entre las 10:00 y las 16:00 horas.
- Independencia, sábado 5, entre las 10:00 y las 16:00 horas.
- Quinta Normal, sábado 5, entre las 9:30 y las 15:30 horas.
- San Joaquín, sábado 5, entre 11:00 y 17:00 horas.
Domingo 6 de septiembre
- Maipú, sábado 6, entre las 10:00 y las 16:00 horas.
- Santiago, domingo 6, entre las 10:00 y las 16:00 horas.