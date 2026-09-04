Cortes de luz en Santiago: Listado de 8 comunas que estarán sin electricidad este fin de semana

Enel programó una serie de desconexiones como parte de su plan de mejora del servicio. Revisa las comunas afectadas y horarios de reposición.

Enel informó las zonas de las 8 comunas que sufrirán cortes de luz por trabajos programados este fin de semana en Santiago.

La compañía, que tiene a su cargo parte importante de la distribución de electricidad en la Región Metropolitana, detalló los sectores afectados para los días sábado 5 y domingo 6 de septiembre.

Se trata de desconexiones programadas con el objetivo de mejorar la calidad del servicio. Como suele ocurrir, estos se extenderán por varias horas.

Para el sábado 5 y domingo 6: Estos son los cortes de luz en Santiago el fin de semana

Las comunas con sectores afectados son Recoleta, Vitacura, Providencia, Independencia, Quinta Normal, San Joaquín, Maipú y Santiago.

Sábado 5 de septiembre

Recoleta, sábado 5, entre las 10:00 y las 16:00 horas.

Vitacura, sábado 5, entre las 14:30 y las 17:00 horas.

Providencia, sábado 5, entre las 9:30 y las 15:30 horas.

Recoleta, sábado 5, entre las 10:00 y las 16:00 horas.

Independencia, sábado 5, entre las 10:00 y las 16:00 horas.

Quinta Normal, sábado 5, entre las 9:30 y las 15:30 horas.

San Joaquín, sábado 5, entre 11:00 y 17:00 horas.

Domingo 6 de septiembre

Maipú, sábado 6, entre las 10:00 y las 16:00 horas.