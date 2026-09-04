Cuándo se paga y cómo se puede cobrar el Bono de $30 mil por hijo tras su aprobación

El Bono de $30 mil por hijo ya fue aprobado en la Cámara de Diputadas y Diputados y suma a más de 79 mil nuevos beneficiarios.

El pasado miércoles, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó el proyecto impulsado por el Gobierno que establece un bono extraordinario de $30 mil por cada niño o niña menor de 13 años perteneciente al 80% de los hogares más vulnerables del país, de acuerdo con el Registro Social de Hogares.

La iniciativa incorporó además la totalidad de las indicaciones presentadas por el Ejecutivo durante su tramitación en el Senado.

“Este bono busca aliviar la situación de miles de hogares con niños que hoy están haciendo cuentas para cubrir lo básico, y se paga sin postulaciones ni trámites, con la información que el Estado ya tiene. Asumimos este compromiso durante la Cuenta Pública y hoy hemos cumplido”, indicó la ministra de Desarrollo Social y Familia, María Jesús Wulf.





Nuevos beneficiarios del Bono de $30 mil por hijo

La iniciativa incorpora a niños de hasta 13 años que se encuentren bajo modalidades de cuidado alternativo familiar, ya sea en familia extensa, familias de confianza o familias de acogida externas acreditadas. En estos casos, podrán acceder al bono sin requisito de vulnerabilidad socioeconómica.

También se incluyó a los niños nacidos entre el 2 de junio de 2026 y el 15 de marzo de 2027, siempre que sus madres pertenezcan al 80% de los hogares más vulnerables. Para ellos, el beneficio será asignado directamente a la madre registrada en la inscripción de nacimiento. Con ambas modificaciones se incorporarán más de 79.000 nuevos beneficiarios.

Requisitos para ser beneficiario del bono

Los niños y niñas que generan el derecho al pago deben cumplir las siguientes condiciones:

Tener entre 0 y 13 años.

Pertenecer al 80% de los hogares más vulnerables del país. El nivel socioeconómico se verificará mediante el Registro Social de Hogares.

¿Cuándo se pagará el Bono de $30 mil?

El proyecto ya fue aprobado por la Cámara y despachado para convertirse en ley, pero aún no existe una fecha oficial de pago.

Antes de que comiencen las transferencias deben completarse algunas etapas: