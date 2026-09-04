“Uno tiene que hacer la autocrítica”: Douglas rompe el silencio por presunta estafa y divorcio con Ana Sol Romero

El cantante nacional explicó el origen de la querella y entregó nuevos antecedentes sobre su presente tras la separación con Ana Sol Romero.

Este viernes, Douglas conversó en exclusiva con Plan Perfecto y se refirió a la querella que interpuso Eduardo Sandia en su contra por presunta estafa.

Además, el cantante nacional también abordó el proceso de divorcio con Ana Sol Romero, cómo ha llevado la situación e incluso se sinceró sobre la posibilidad de reconciliarse con ella a futuro.





¿Qué dijo Douglas sobre la querella de Eduardo Sandia?

Eduardo Sandia solicita la devolución del dinero que le pagó a Douglas para la producción de sus canciones, el equivalente a más de $11 millones.

Douglas lo catalogó como “argumentos absolutamente falsos” y explicó que esta querella ya se había interpuesto anteriormente.

En 2024, el cantante aseguró que entregó como antecedente correos y conversaciones de WhatsApp, determinándose que las acusaciones no eran ciertas.

“Presenta una querella que es una ridiculez”, señaló Douglas, quien explicó que le cobró a Eduardo la mitad de lo que normalmente cobra, hizo la producción del disco y, al momento de hablarle para que grabara sus voces, Sandia no le habría contestado más.

Por su parte, Eduardo de la Iglesia confesó que “se confirma en los WhatsApp que nos ha mandado a la producción” que el relato de Douglas es real.

Además, el artista comentó que nunca hubo una promesa de convertirlo en el “nuevo baladista” de Chile: “Lo que pasó fue que, en un café, él me confesó que era cantante y que tenía sus canciones y que para él sería muy importante porque es muy salamero, muy bueno para dorarte la píldora”.

“Le dije: ‘Te puedo dar mi opinión franca, esto está muy mal grabado (…) las letras son muy infantiles” , expuso.

¿Qué pasa con el divorcio con Ana Sol Romero?

Douglas dejó en claro que le pidió a su abogada que sacara de la contrademanda una solicitud de “pensión de alimentos”.

“Uno tiene que hacer la autocrítica de que las crisis matrimoniales se manejan entre dos; a veces se pasan y en esta oportunidad lamentablemente no tuve los argumentos para pasarla”, admitió.

Sobre cómo ha vivido estos últimos días, Douglas confesó: “Tengo que partir una nueva vida desde este nuevo punto; no es fácil”.

“Yo lo sentí con mucho dolor (…) Ella es una excelente madre, es una profesional de primer nivel; no tengo nada que decir de ella”, señaló.

Por otro lado, el cantante indicó: “Las relaciones de dos son de dos; se rompen porque hay problemas por los dos, porque siempre que hay crisis, hay uno que está más dispuesto a superarla que el otro”.

Sobre la posibilidad de reconciliación, comentó: “Cuando uno avanza en estos términos legales, es porque se quebró algo”, pero también expuso que no sabe qué pasará en el futuro.

Finalmente, sobre el video donde aparece llorando en un show, confesó que fue porque sus amigos de infancia no le habían escrito por el divorcio, pero todos llegaron a verlo: “Fue muy emotivo decir como: ‘Aquí estamos, amigo mío'”, cerró.

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