“Le ha pedido que no le escriba más”: Gala Caldirola acusó a Cote López de hostigamiento a exesposa de Jonathan Benítez
Caldirola negó haber estado involucrada en el matrimonio del futbolista y declaró: “Estoy empezando a preocuparme porque no sé de qué es capaz (Cote López)”.
Este viernes, Gala Caldirola arremetió contra Cote López por vincularla en una presunta infidelidad con el futbolista Jonathan Benítez, luego de que se diera a conocer un posible divorcio.
Además, la modelo española acusó a la empresaria de hostigar a la esposa de este deportista, llamándola constantemente e insitándola a contar su versión en televisión.
¿Qué dijo Gala Caldirola?
En el último capítulo de Plan Perfecto, Gala negó haberse involucrado en el matrimonio de Benítez, pero sí explicó que lo conoce porque es amigo de su mejor amigo, Christian Millar.
“La esposa de este jugador (…) está recibiendo llamadas constantes y hostigantes de la Cota López, donde la está incitando a ella a sentarse en programas a hablar y a decir que su matrimonio se terminó por mí, cuando no es así; yo no tengo nada que ver con esa ruptura matrimonial”, dijo Gala.
La modelo española comentó que obtuvo esta información a través del mismo Millar: “Es íntimo amigo de esta pareja”; sin embargo, dejó en claro que no conoce las razones de su quiebre matrimonial.
“La Cote hasta hace dos días me mandaba mensajes nuevamente a través de mail suplicando perdón, pidiendo perdón”, reveló Gala.
Por otra parte, la modelo pidió: “Por favor, déjenme en paz. No quiero que se involucren a terceros que no tienen nada que ver; aparte, acá se está tratando de dañar a una mujer que no tiene nada que ver (…) Encima se le está hostigando”.
“Ella (la esposa de Benítez), por lo que tengo entendido, hasta le ha pedido que, por favor, no le escriba más (a Cote)”, aseguró Caldirola.
Además, la modelo advirtió: “Aquí hay un conducto y un patrón supertóxico; siento que incluso hay una conducta medio obsesiva”.
Finalmente, anunció que estaría evaluando acciones legales contra López: “La invito a que, por favor, pare ya (…) Estoy empezando a preocuparme porque no sé de qué es capaz”, cerró.