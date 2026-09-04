“Motivo 100.000 para no tener hijos”: Naya Fácil confesó que no quiere ser mamá tras ver un video viral

La influencer compartió una historia personal de la experiencia de una madre y las cosas que nadie te cuenta sobre el proceso y se sinceró sobre sus deseos.

Naya Fácil compartió una reflexión sobre la maternidad y transparentó las razones por las que no quiere convertirse en madre.

La influencer replicó en su cuenta de Instagram un video que compartió una madre contando su experiencia personal con una niña pequeña.

“Veo a mucha gente romantizando la maternidad y yo solo veo esto”, escribió haciendo referencia al video viral.





Las imágenes compartidas por la influencer hacen referencia a un registro en donde una mujer habla de los desafíos que tiene a diario siendo madre.

La mujer también puso en conversación lo que “nadie te cuenta” sobre el proceso y la importancia de poner límites claros.

“Qué estrés. Definitivamente no tendría paciencia. Que mal pasar por momentos así”, comentó Naya Fácil.

En ese sentido, sinceró que ese es el “motivo número 100.000 para no tener hijos”.

“Agradezco a las madres que muestran la realidad y no la romantizan, porque esta es la realidad”, declaró.