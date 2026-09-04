04/ 09/ 2026 15:21

Tras presunto enfrentamiento entre bandas: Niño de 6 años recibió un disparo en la pierna en San Joaquín

La Fiscalía Regional Metropolitana Sur informó sobre un niño de 6 años que este jueves recibió un disparo en su fémur en la comuna de San Joaquín. El menor estaba al cuidado de su abuela en las afueras de su casa cuando recibió el impacto, presuntamente por un enfrentamiento entre bandas rivales. La madre no quiso denunciar los hechos, pero Carabineros sí lo hizo y la Fiscalía investiga la situación como un homicidio frustrado.