Naya Fácil enfrenta nuevo revés judicial: Reabrieron la causa por grabarse desnudándose en una iglesia en Caldera

La influencer explicó que la citaron presencialmente y dejó en claro que “no voy a ir, no tengo tiempo para ir a esas cosas”.

Este jueves, Naya Fácil lanzó sus descargos tras ser notificada por la reapertura de la causa judicial en la ciudad de Caldera.

Esto a raíz de un video grabado en el año 2019 al interior de una iglesia, donde la joven se bajó los pantalones y mostró los senos en el altar.





¿Qué dijo Naya Fácil?

A través de su cuenta de Instagram, Naya señaló: “Procesos judiciales se activaron, mi hermana me informa recién que nos llamó la abogada, que me abrieron una causa, el proceso judicial de Caldera, ¿se acuerdan?”.

En esa misma línea, agregó: “¿Por qué? Si ese proceso judicial ya estaba cerrado y me citaron, parece que es presencial”.

“Yo no voy a ir, olvídenlo, no voy a ir, no tengo tiempo para ir a esas cosas. ¿Por qué lo abrieron? No entiendo” , advirtió la influencer.

El proceso judicial de Caldera terminó en 2023 y determinó que Naya debía mantener una conducta intachable durante un año; sin embargo, tras una pelea en un club nocturno en Viña del Mar, el proceso se reabrió en 2024, sin mayores sanciones.

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