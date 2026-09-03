“Quiero mejorar, quiero estar bien, sanar”: Cote López rompe el silencio y se sincera con sus seguidores por tratamiento

La empresaria aseguró que durante los últimos tres años había sido mal medicada, pero su familia y amigos cambiaron al equipo médico que trataba la depresión que atraviesa.

Este jueves, Cote López volvió a las redes sociales y se sinceró con sus seguidores respecto del tratamiento que sigue hace años para curar la depresión que atraviesa.

La empresaria confesó que había sido mal medicada, lo que influyó profundamente en su vida, y también abordó sus metas a futuro.





¿Qué dijo Cote López?

A través de su cuenta de Instagram, Cote López señaló: “He estado ocupándome de mí” y destacó a su círculo cercano por ayudarla: “Tal vez debí dejar antes que lo hicieran, porque muchas veces lo intentaron y yo… me cuesta mucho pedir ayuda y siempre digo que estoy bien”.

La empresaria también explicó que sus amigos más cercanos y familia decidieron reemplazar el equipo que la ayudaba con su depresión por otro psiquiatra y otro psicólogo.

“Estaba siendo mal medicada porque la pastilla que estaba tomando en un comienzo me servía, que eran los primeros seis meses contra la angustia, pero luego de los seis meses me quitó también la alegría”, explicó Cote.

Según detalló López, estuvo tomando ese medicamento durante tres años, lo que cambió profundamente su vida.

“Todo el mundo me decía: ‘No eres tú, no estás siendo tú’. No entendía por qué no me sentía feliz, por qué me sentía tan plana, por qué no tenía sentimientos (…) así que ahora la tengo que ir disminuyendo de a poco”, comentó Cote.

Además, López abrió su corazón y compartió con sus seguidores información sobre su terapia psicológica, la cual tiene como enfoque trabajar en el control de impulsos.

“El perdonarme a mí misma, muchos temas de soltar y todo. Pero nada, contarles que ha sido difícil, pero estoy en ello”, indicó la empresaria.

Por otra parte, López reflexionó: “Quiero salir de esto, sentirme de nuevo bien, quiero de nuevo ser la mujer que yo era, que siempre fui muy alegre, muy… no sé, siempre estaba bien”.

“Quiero mejorar, que es lo importante, quiero estar bien, sanar, y quiero nunca más volver a cometer un error como el que cometí. Nunca más pasar por esto tampoco”, cerró.

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