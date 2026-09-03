“No seré Secretario General”: Michelle Bachelet asume sus pocas opciones de llegar a la ONU

La expresidenta reconoció las pocas posibilidades que tiene de llegar al cargo internacional tras sus malos resultados en el Consejo de Seguridad.

Este jueves, la expresidenta Michelle Bachelet reconoció sus pocas chances de llegar a convertirse en Secretaria General de Naciones Unidas.

Cabe señalar que la exmandataria ha obtenido resultados desfavorables durante sondeos del Consejo de Seguridad.

En medio de su participación durante un encuentro “Migración: desafíos para el mundo, América Latina y Chile”, organizado por la UDP, afirmó: “Es mi opinión. No seré Secretario General… Es un alivio”.





“Como me dijo una gringa: ‘¿Y usted, si no se puede hacer nada, para qué quiere ser Secretario General?'”, agregó.

Esta declaración se da justo después de que la expresidenta quedara relegada con respecto a otras candidaturas al alto cargo internacional.

De hecho, en el segundo sondeo informal del Consejo de Seguridad, efectuado en agosto, Bachelet obtuvo seis votos en contra. Tras ese negativo resultado, se reunió con el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y se acordó mantener la candidatura y esperar una nueva consulta antes de cualquier decisión.