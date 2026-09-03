Mujer de 60 años quedó empalada en el rostro tras caer sobre una máquina de ejercicios en Castro

Bomberos de la Cuarta Compañía de Rescate de Castro debieron retirar los tornillos del aparato para liberarla y ser trasladada a un centro asistencial.

Un terrible accidente sufrió una mujer de 60 años mientras realizaba ejercicios en un centro de pilates en Castro, Región de Los Lagos.

De acuerdo con lo informado por Radio Bío Bío, esta situación ocurrió el pasado martes en un recinto ubicado en calle Caupolicán, donde la mujer habría caído sobre una barra metálica de una máquina de ejercicios.

El teniente Luis Díaz, de la Cuarta Compañía de Rescate de Castro, informó que recibieron un llamado dando cuenta de una persona empalada en una cama de ejercicio. “Tenía en su cara, a la altura de la nariz, un objeto extraño empalado en su rostro”, señaló, según consignó el citado medio.





Incluso, se señaló que para liberar a la mujer, los bomberos retiraron los tornillos de la máquina de ejercicios. “Afortunadamente, salió todo bien y sacamos a la persona del empalamiento”, agregó el teniente.

Mientras que Sebastián Schmölz, jefe del SAMU Chiloé, informó que la paciente fue evaluada, estabilizada y asistida por equipos del SAMU para luego ser derivada al Hospital de Castro.