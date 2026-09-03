Sismo remece al centro norte del país: Revisa la magnitud y el epicentro
El movimiento telúrico se registró pasadas las 17:00 horas de este jueves en la región de Coquimbo.
Un sismo de magnitud 5.0 sacudió este jueves a la zona centro norte del país, específicamente a la región de Coquimbo.
De acuerdo a lo informado por el Centro Sismológico Nacional (CSN), el movimiento telúrico ocurrió a las 17:18 horas, a 24 kilómetros al oeste de Salamanca.
Según reportó el organismo, el temblor se registró a una profundidad de 86 kilómetros.