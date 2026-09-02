“A la gente no se le pega en el piso”: Daniela Aránguiz pidió disculpas a Cote López por burla en redes sociales

La panelista aseguró que su video fue una reacción a un comentario que Luis Jiménez le hizo sobre Cote López.

Este martes, Daniela Aránguiz hizo un mea culpa tras burlarse de Cote López por su entrevista en Primer Plano y reveló un antecedente sobre Luis Jiménez.

Se trata de un video que publicó Daniela el día después de la entrevista, donde aparece imitando a una persona que llora y señala: “Te traje un regalito, te traje un regalito para una noche de pasión”.





¿Qué dijo Daniela Aránguiz?

Al respecto, en el último capítulo de Sígueme, Daniela señaló que su video había sido en respuesta a una confesión que le hizo Luis Jiménez.

“Lo voy a sapear. Yo a Luis le mandé un mensaje, le dije que no hable así de la mamá de sus hijos, que es muy feo. Se lo mandé por interno. De repente me dan ganas de ser una hater más o un fan más y empiezo a escribirle a la gente cuando no estoy de acuerdo, pero internamente”, confesó Aránguiz.

En esa misma línea, la panelista agregó: “Entonces va y me escribe y me dice ‘lo único que te puedo decir, es que se hace tu amiga, y habla pésimo de ti’, por la Coté. Entonces ahí yo como que me piqué e hice esa parodia”.

Sin embargo, el video le llegó a Cote López, quien mantuvo una amistad en su juventud con Daniela Aránguiz, la cual era bastante cercana.

“Yo no estoy de acuerdo con nada de lo que ha hecho la Coté, pero quiero pedirle disculpas por algo”, reconoció la panelista.