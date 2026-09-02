“Lo bloqueé al tiro”: Daniela Aránguiz desclasificó la razón de su enojo con Cuco Cerda

El participante de Fiebre de Canto habría tenido una actitud con alguien que a Daniela no le gustó. No confirmó el quiebre sentimental y lo abordó como un “enojo”.

Este martes, Daniela Aránguiz rompió el silencio y se refirió a los rumores de una presunta ruptura sentimental con José Manuel “Cuco” Cerda.

La panelista de farándula no se refirió a la situación como un quiebre, sino como un enojo y aseguró que también lo hace con sus amigos o su madre.





¿Qué pasó con Daniela Aránguiz y Cuco Cerda?

En el último capítulo de Sígueme, Daniela explicó: “Yo soy super celosa yo lo único que digo es que ayer estaba viendo el programa, ganó una niña, la tomo en brazos y yo lo bloqueé al tiro”.

En esa misma línea, precisó: “Estoy enojada (…) Yo creo que respeto es respeto; yo estoy enojada, no tengo nada en contra de la Geraldine (Muñoz), le mando un besito”.

Aránguiz aseguró que Cuco está bloqueado de todas las redes sociales y aplicaciones de mensajería: “Yo me enojo y desaparezco, y no solamente con él, lo hago con mi mamá, con mi papá”.

Finalmente, Daniela comentó que lleva una semana en esta situación y concluyó: “No tengo ganas de desgastarme y pelear con esa persona, entonces me retiro”.