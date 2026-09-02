Muere actriz de famosa trilogía de Disney Channel a sus 33 años
La noticia fue confirmada a través de las redes sociales de la agencia de representación que trabajaba con la joven estrella.
Carla Jeffery, conocida por su participación en Disney Channel, falleció este martes a los 33 años.
La actriz interpretó a la cheerleader Bree en la famosa trilogía Zombies.
Su agencia de representación Alexanders Talent confirmó su fallecimiento mediante un comunicado publicado en Instagram.
En la declaración se lee: “Nos duele profundamente la pérdida de nuestra querida Carla Jeffery. Durante más de 20 años formó parte de la familia. Fue un privilegio increíble verla crecer desde que era una joven talentosa hasta convertirse en la hermosa y vibrante mujer y actriz que llegó a ser”.
“Recordaremos su sonrisa contagiosa, su risa, su talento y la hermosa luz que irradiaba allá donde iba“, agregó la agencia.
Para concluir expresaron su “más sentido pésame a la familia y seres queridos de Carla. Pedimos que se respete su privacidad durante este momento tan difícil. Descansa en paz, Carla. Te echaremos mucho de menos y siempre te recordaremos con cariño“.
Hasta el momento se desconoce la causa de muerte, pues no fue especificada en el comunicado ni ha sido revelada mediante otros medios.
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