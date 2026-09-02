Muere actriz de famosa trilogía de Disney Channel a sus 33 años

La noticia fue confirmada a través de las redes sociales de la agencia de representación que trabajaba con la joven estrella.

Carla Jeffery, conocida por su participación en Disney Channel, falleció este martes a los 33 años.

La actriz interpretó a la cheerleader Bree en la famosa trilogía Zombies.

Su agencia de representación Alexanders Talent confirmó su fallecimiento mediante un comunicado publicado en Instagram.

En la declaración se lee: “ Nos duele profundamente la pérdida de nuestra querida Carla Jeffery . Durante más de 20 años formó parte de la familia. Fue un privilegio increíble verla crecer desde que era una joven talentosa hasta convertirse en la hermosa y vibrante mujer y actriz que llegó a ser”.

“Recordaremos su sonrisa contagiosa, su risa, su talento y la hermosa luz que irradiaba allá donde iba“, agregó la agencia.

Para concluir expresaron su “más sentido pésame a la familia y seres queridos de Carla. Pedimos que se respete su privacidad durante este momento tan difícil. Descansa en paz, Carla. Te echaremos mucho de menos y siempre te recordaremos con cariño“.

Hasta el momento se desconoce la causa de muerte, pues no fue especificada en el comunicado ni ha sido revelada mediante otros medios.