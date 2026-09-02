Quién era el hombre de 38 años que murió tras fatal accidente en Metro Pajaritos

La Fiscalía entregó una hipótesis tras el trágico hecho ocurrido durante la mañana de este miércoles.

Una tragedia ocurrió este miércoles en la estación Pajaritos de la Línea 1 del Metro de Santiago, donde una persona falleció tras ser impactada por un tren.

Todo ocurrió a eso de las 11:30 horas, donde la víctima, quien estaba acompañado por dos mujeres, aparentemente familiares, se precipitó hacia los rieles justo cuando un tren hacía ingreso a la estación.

El fiscal Felipe Olivari, de la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte, entregó nuevos antecedentes y señaló que la víctima es un hombre de 38 años y nacionalidad peruana.





Fiscalía entrega hipótesis tras fatal accidente en el Metro de Santiago

“Según las imágenes que logramos ver en los videos, lo más probable es que la víctima se haya confundido con un vagón del metro que estaba en el andén opuesto, que haya pensado que el carro estaba ahí y es por eso que intentó ingresar corriendo al vagón y fue golpeado por el metro que venía ingresando a la estación, pero son líneas investigativas que se tendrán que seguir desarrollando”, indicó el fiscal Olivari.