Rebeca Naranjo habría sido demandada por estafa de $30 millones: Además es acusada de robo e infidelidad a Nano Calderón

Naranjo también es acusada de contratar un hacker para cerrar sus redes sociales y crear cuentas falsas en Instagram para difamar al hijo de Raquel Argandoña.

Este miércoles, Adriana Barrientos aseguró que Rebeca Naranjo había sido demandada por Ignacio Alejandro Llanos Orellana, quien acusa una estafa de $30 millones de pesos.

Además, la panelista aseguró que Naranjo le robó a Nano Calderón e incluso la acusó de haberle sido infiel.





¿Qué pasó con Rebeca Naranjo?

En el último capítulo de Zona de Estrellas, Adriana expuso que, tras el quiebre sentimental de Nano y Rebeca, ambos decidieron firmar un acuerdo de confidencialidad.

Nano Calderón “quiso dejar establecidos una serie de puntos muy importantes para él, para su familia, para darle contención, para no defraudar a su madre, para no defraudar a su familia”, explicó Barrientos.

El acuerdo incluía el pago de “180 millones de pesos por el silencio de Rebeca Naranjo”, aseguró Adriana, y tendría las siguientes exigencias:

Dejar tranquilo a Nano.

No bajar las cuentas en redes sociales de Calderón.

No desprestigiar al Casino Nano.

Dejar tranquilo a su entorno, amigos y familia.

No lo nombrará nunca más.

Pactar un régimen de visitas para Coca, la perrita de ambos.

Además, Adriana detalló que a Nano “le estuvieron bajando las cuentas en redes sociales porque Rebeca Naranjo trabajaría de la mano con un hacker”.

Respecto de las razones del quiebre, la panelista expuso: “Fue por una infidelidad con alguien de región de parte de Rebeca Naranjo. Rebeca le fue infiel a Nano Calderón, lo cual hubiese ocasionado la ira y el odio de Raquel Argandoña (…) Nano Calderón la pilló”.

“La Rebeca está involucrada en una segunda presunta estafa que ayer fue denunciada a la PDI”, acusó Barrientos, quien conversó con Ignacio Llanos y además tuvo acceso a los papeles de la demanda.

La panelista expuso un nuevo audio, que se suma a los que se filtraron en las últimas semanas, donde Rebeca se contacta con Ignacio para abrir un casino que compitiera con el de Nano.

“Ese h… está loco. La cosa es que la abogada me dice que espere, que no lance el casino esta semana, sino que espere, porque si no, Nano, ahí sí se va a ir como en picada conmigo y todo, pero velo haciendo igual porque hay que hacerlo sí o sí, solo que la abogada quiere que se termine como la negociación con este h… o que se termine la demanda y ahí lo lancemos ¿Cachai?”, señala Rebeca.

Según explicó Adriana, Ignacio invirtió 30 millones de pesos, 25 de ellos en Estados Unidos por el “Casino Rebe” y 5 millones por lanzar la plataforma en Chile, pero Naranjo “a último minuto se desentiende”.

“Rebeca se lo copió absolutamente (…) y ahora no quiere hacer la devolución del dinero”, comentó la panelista: “Le dice: ‘Apenas a mí me depositen y tenga los $180 millones en mi poder, nosotros dos hacemos el casino”.

La acusación por robo a Nano Calderón

Según Adriana: “Raquel Argandoña el día jueves habría recibido un llamado del distrito de lujo El Nano Calderón; cuando tenían una relación, le habría dado una adicional de su tarjeta de crédito”.

Durante la llamada, le habrían dicho: “Vino su exnuera a comprar a la tienda y, ¿sabe qué? Parece que pagó justamente con una tarjeta que es la adicional que tenía con Nano Calderón”.

La panelista explicó que con el acuerdo quedó pactado que ella ya no podía usar esa tarjeta y Rebeca habría comprado una cartera de $7 millones de pesos después de firmar, la cual ya se había viralizado en unas conversaciones que se filtraron hace unos días.

¿Qué dijo Ignacio Llanos sobre la demanda?

Ignacio, quien demandó a Rebeca por estafa, le dijo a Adriana a través de audios: “Estaba negociando con Nano que ella quería $200 millones y yo el casino lo tenía casi listo; entonces yo tuve que retrasar todo para que ella siguiera negociando y darle tiempo”.

“Si lanzábamos el casino antes, Nano no le iba a pagar nada y la negociación se iba a ir a pique”, explicó el hombre.

Además, Llanos lanzó una grave acusación: “Ella se hizo montones de Instagram falsos y publicaba, enviaba información a páginas de farándula, funando el casino de Nano, funando a Nano, contando puras cosas que involucraban a Nano”.

“Llegó el punto donde cada vez la presión era mayor y ahí ya empezaron a ver el tema de las lucas y a ella le querían dar $100 millones y ella dijo que no”, concluyó.