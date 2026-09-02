02/ 09/ 2026 20:20

Corrió hacia el andén: Revelan video de fatal accidente en la estación de Metro Pajaritos

En CHV Noticias Central se dio a conocer el video del fatal accidente ocurrido esta mañana en la estación Pajaritos de la Línea 1 del Metro de Santiago, donde un hombre de nacionalidad peruana y 38 años perdió la vida. En el registro, se aprecia como la víctima baja tranquilamente las escaleras, sin embargo, algo lo hizo apurarse y correr hacia el andén justo cuando venía llegando el tren a la estación. Sobre esto, el fiscal Felipe Olivari indicó: “Lo más probable es que la víctima se haya confundido con un vagón del metro que estaba en el andén opuesto, que haya pensado que el carro estaba ahí y es por eso que intentó ingresar corriendo al vagón”.