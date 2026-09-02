Ignacia Fernández deslumbra como Carmela en Miss Mundo 2026: “De San Rosendo a Santiago y de Chile al mundo”

La representante chilena en el certamen de belleza internacional se adueñó de uno de los personajes más emblemáticos de la cultura en el camino a la final, que será transmitida en Chilevisión.

Ignacia Fernández llevó toda la esencia chilena a una nueva jornada del Miss Mundo 2026. De camino a la final, que verá por Chilevisión, la representante nacional continúa deslumbrando con su talento y belleza.

Esta vez, la cantante de death metal se adueñó de uno de los personajes culturales más emblemáticos: Carmela de San Rosendo , protagonista de la exitosa obra La Pérgola de las Flores.

Con una vestimenta típica chilena y objetos propios de la pieza teatral, Ignacia Fernández subió al escenario del Miss Mundo 2026 para robarse las miradas en el concurso del certamen Bailes del Mundo.

Orgullosa de representar a Chile, la candidata se refirió a su presentación de este miércoles: “Hoy llevo conmigo a Carmela de San Rosendo, uno de los personajes más queridos y emblemáticos de nuestra cultura popular”.





“Es una joven que llega desde el campo a Santiago cargando consigo su identidad, su espontaneidad y una fuerza capaz de transformar todo a su alrededor. Una mujer sencilla pero decidida, que nunca necesita dejar de ser quien es para encontrar su lugar”, detalló.

De este modo, Ignacia explicó los motivos detrás de su decisión respecto al baile: “Quise que Chile estuviera representado a través de ella, de sus flores, de su alegría, de su carácter y de esa identidad chilena que ha atravesado generaciones”.

“Esta interpretación lleva además un homenaje muy especial a Carmen Barros, la primera actriz que dio vida a Carmela en el estreno de La Pérgola de las Flores en 1960, dejando para siempre este personaje en nuestra memoria cultural”, dedicó en su mensaje.

Finalmente, Fernández concluyó en que “desde el escenario del Miss Mundo, esas flores vuelven a viajar y a llevar un pedacito de Chile más allá de nuestras fronteras. De San Rosendo a Santiago, y de Chile al mundo”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ignacia Fernández (@ignacia.fdez)

¿Cómo ver la final del Miss Mundo 2026 en Chilevisión?

La final del Miss Mundo 2026 donde participará Ignacia Fernández será el próximo sábado 5 de septiembre en Vietnam.

El esperado evento será conducido por Diana Bolocco desde Chile y se podrá disfrutar a partir de las 8 de la mañana.

La transmisión será a través de la señal abierta de Chilevisión y de sus plataformas digitales, tanto en su sitio web como en la app MiCHV.