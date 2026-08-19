Ignacia Fernández busca la corona: La final del Miss Mundo 2026 se verá por Chilevisión

Tras ganar la competencia nacional, la actual Miss Mundo Chile disputa en Vietnam una de las ceremonias de concursos de belleza más importantes.

Ignacia Fernández, la actual Miss Mundo Chile, ya deslumbra en Vietnam en busca de la corona en la edición de este año, cuya final se transmitirá en Chilevisión.

En 2025, la modelo y cantante impresionó a los chilenos con su carisma, desplante y su especial talento en el death metal, lo que traspasó fronteras y sorprendió incluso a nivel internacional.

Ahora, con el propósito de conquistar al mundo entero, Ignacia Fernández disputa una de las ceremonias de concursos de belleza más importantes.

Modelo, cantante y activista, la candidata chilena es una de las favoritas de los missólogos y tendría grandes oportunidades de avanzar en la final de Miss Mundo 2026.

¿Cómo ver la final del Miss Mundo 2026 en Chilevisión?

La final del Miss Mundo 2026 donde participará la chilena Ignacia Fernández será el próximo sábado 5 de septiembre en Vietnam.

El esperado evento se podrá disfrutar a través de la señal abierta de Chilevisión y en sus plataformas digitales, tanto en su sitio web como en la app MiCHV.