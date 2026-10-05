“Se escuchan disparos”: CHV Noticias captó fuerte estruendo en vivo durante operativo por sujeto parapetado

El tenso momento se registró este lunes durante un procedimiento del GOPE de Carabineros en Nataniel Cox con General Gana, a raíz de dos sujetos que habrían efectuado disparos en la vía pública.

Un tenso momento se vivió durante un despacho en vivo de CHV Noticias desde Santiago Centro, cuando se escucharon fuertes estruendos mientras Carabineros desarrollaba un amplio operativo por la presencia de sujetos armados.

El periodista Bruno Parietti se encontraba cubriendo el procedimiento cuando los ruidos irrumpieron en plena transmisión, obligando al equipo a mantenerse a resguardo y a seguir las instrucciones del personal policial.

De acuerdo con información preliminar entregada durante el despacho, dos sujetos habrían efectuado disparos en la vía pública antes de ingresar a una vivienda ubicada en el sector de Nataniel Cox con General Gana.

Vecinos entrevistados por CHV Noticias aseguraron haber escuchado balazos momentos antes de la llegada de Carabineros. Uno de ellos afirmó haber percibido alrededor de tres disparos y señaló que el operativo policial comenzó poco después.





CHV Noticias captó disparos en vivo durante operativo

La tensión aumentó cuando cerca de una decena de funcionarios policiales, varios de ellos armados, avanzaron hacia el inmueble donde presuntamente se encontraban los involucrados.

Fue en ese momento cuando un fuerte ruido se escuchó en vivo durante la cobertura. “Sí, se escuchan disparos”, comentó inicialmente el periodista, aunque inmediatamente precisó que no se podía confirmar si se trataba efectivamente de balazos o del sonido provocado por los efectivos al intentar forzar el acceso a la vivienda.

“Hay que esperar la confirmación por las fuentes oficiales. Nosotros estamos resguardados para la tranquilidad, tanto de ustedes como de las personas que nos están escuchando“, agregó.

Desde el estudio, Humberto Sichel reaccionó al momento en que se escucharon los disparos. “Ingresaron varios efectivos de Carabineros armados a este domicilio, donde estarían los sujetos parapetados que habrían disparado en la calle”, señaló.