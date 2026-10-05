Crisis de vivienda en España: Pedro Sánchez disuelve el Congreso y convoca a elecciones anticipadas

El mandatario anunció el fin de la actual legislatura tras el último revés en el parlamento por el rechazo de dos decretos de vivienda.

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, anunció la disolución de las Cortes Generales y convocó a elecciones generales anticipadas para el próximo 29 de noviembre.

El mandatario tomó la decisión tras el revés legislativo sufrido en el parlamento español la semana pasada, luego que el pleno rechazara dos decretos ley en materia de vivienda.

Las iniciativas habían sido impulsadas por el gobierno de Sánchez coincidiendo con el mediático caso de Maricarmen, mujer de 87 años desahuciada de su departamento en Madrid, pero no avanzaron en el trámite por votos en contra del PP, Vox y Junts.

Desde el Palacio de La Moncloa, el jefe de gobierno español pronunció un discurso en el que justificó su decisión indicando que para llevar adelante reformas se requiere de nuevas mayorías y cambios en la composición del Congreso.





“Los españoles y españolas tenéis que decidir qué papel queréis jugar en ella (esta época) y qué papel queréis que España juegue en ella”, expresó.

En esa línea, también deslizó sobre la situación de España en el escenario internacional: “Si deseáis sumaros a esa ola ultraderechista que involuciona allí donde gobierna o deseáis que España continúe siendo un baluarte de apertura, justicia social y de responsabilidad medioambiental. Que retroceda o continúe avanzando”.

En principio, las encuestas no serían favorables al Partido Socialista Obrero Español (PSOE). En la vereda contraria, los conservadores, la actual oposición liderada por Vox y el PP, podrían hacerse una eventual mayoría legislativa.

El oficialismo, por su parte, espera que el rechazo a los decretos los impulse a obtener un mejor resultado.