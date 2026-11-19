19/ 11/ 2026 22:50

Usuarios sin micro y choferes sin ruta: preocupación por término anticipado de contrato a operador Red

La crisis de la empresa Metropol continúa afectando a los usuarios del transporte público y generando incertidumbre entre sus trabajadores. Mientras las empresas operadoras Alfa y Omega enfrentan solicitudes de liquidación voluntaria, cientos de buses permanecen fuera de circulación en distintos terminales de Santiago. El Ministerio de Transportes mantiene un plan de contingencia para asegurar la continuidad de los recorridos, mientras persisten las dudas sobre el futuro laboral de los conductores y la normalización del servicio.