19/ 11/ 2026 22:51

Un equipo para toda la vida: abuela de 82 años se hizo viral por jugar fútbol con sus nietos en Pichilemu

A través de redes sociales se viralizó el video de la señora Margarita jugando una pichanga de fútbol junto a su nieto en Pichilemu, en la Región de O’Higgins. La mujer fue aplaudida por promover el juego al aire libre para alejar a los niños de los teléfonos y mantenerse activa físicamente, tras haber enviudado hace pocos meses. CHV Noticias fue hasta la sexta región para conocer a esta superabuela de 82 años.