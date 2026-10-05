“Un camino difícil”: Cony Capelli rompe en llanto a días de conocer importante noticia de su embarazo
A través de una historia de Instagram, la ganadora de Gran Hermano Chile publicó una fotografía en blanco y negro en la que aparece llorando y reconoció la mezcla de emociones que atraviesa durante esta etapa.
Cony Capelli compartió una emotiva reflexión en redes sociales a pocos días de conocer una importante información sobre su embarazo.
A través de una historia de Instagram, la ganadora de Gran Hermano Chile publicó una fotografía en blanco y negro en la que aparece llorando y reconoció la mezcla de emociones que atraviesa durante esta etapa.
“Pensar que en dos días sabré el sexo de mi pollit@ me trae tanto orgullo y emoción”, comenzó escribiendo.
La bailarina también se refirió al complejo proceso que ha enfrentado durante la gestación, luego de confirmar públicamente el quiebre de su relación con el padre de su hijo o hija.
“Ha sido un camino difícil, pero al fin creo poder estar disfrutando cada semana, cada día”, expresó.
Finalmente, Capelli dedicó sentidas palabras a sí misma y al momento que vive ad portas de convertirse en madre por primera vez.
“Tratándome con amor, sintiéndome merecedora de todo lo lindo y viéndome como una hermosa futura mamá”, cerró, acompañando el mensaje con un corazón blanco.