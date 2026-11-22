El movimiento telúrico se percibió durante la tarde de este domingo, a las 18:47 horas.

Durante la tarde de este domingo se registró un sismo de magnitud 4.6 en la zona norte del país, específicamente en la región de Antofagasta.

De acuerdo con la información entregada por el Centro Sismológico Nacional (CSN), el temblor ocurrió a las 18:47, a 71 kilómetros al noreste de Calama.

Según reportó el organismo, el temblor se produjo a una profundidad de 118 kilómetros.