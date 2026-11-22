Una colisión múltiple ocurrida en la Ruta 5 Sur dejó seis personas fallecidas y cinco sobrevivientes, entre los que está el niño que fue trasladado de urgencia.

Uno de los niños que resultó lesionado tras una fatal colisión múltiple ocurrida este sábado en la Ruta 5 Sur, en la Isla Grande de Chiloé, será trasladado de urgencia a Puerto Montt. El accidente dejó seis personas fallecidas, quienes viajaban en un mismo vehículo.

Entre los cinco sobrevivientes del siniestro hay tres funcionarias de Carabineros que se encontraban de franco y dos menores de edad, quienes se trasladaban en otro automóvil camino a una actividad deportiva.

El niño, de 6 años, fue trasladado desde el Hospital de Castro hasta el Hospital de Puerto Montt en una ambulancia del SAMU, debido a una lesión en la columna que requiere una intervención quirúrgica a cargo de un neurocirujano.





Así lo informó el mayor Osvaldo Loyola, comisario de la 1° Comisaría de Ancud, a Chiloé News: “Han sido horas tremendamente angustiantes, tenemos que trasladar de manera urgente a uno de los menores de edad, quien debe ser intervenido quirúrgicamente”.

“No era lo ideal hacer un trasladado por vía terrestre, pero es la alternativa que nos queda y la que usaremos”, añadió.