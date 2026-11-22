La influencer compartió sus razones para no convertirse en madre y envió un mensaje a sus seguidoras: “No tengan hijos por presión social. Yo las entiendo”.

Naya Fácil abrió un debate sobre la maternidad, luego de publicar una serie de historias en Instagram en las que manifestó su molestia con quienes le preguntan si quiere tener hijos o cuándo planea hacerlo.

La influencer se sinceró a través de sus redes sociales y afirmó que convertirse en madre no está entre sus planes. Además, aseguró que no cederá ante la presión social.

En ese contexto, Naya reveló algunos de los mensajes que recibe de sus seguidores: “Cuando dicen ‘ten hijos para que les des lo que nunca te dieron’, yo pienso ‘¿y por qué no mejor dármelo a mi?’. Darme esa vida que tanto soñé”.

“Si a mis 28 años me llegan tantos mensajes sobre los hijos, me imagino cuando cumpla 30, me van a llenar con ‘uy, se te va a pasar esto, congela óvulos’“, agregó.

También se refirió a quienes le preguntan quién la cuidará cuando sea adulta mayor: “Cada uno hace su vida y ya. Mi mente no piensa igual que muchas mujeres y hombres que dicen eso”.





Las razones de Naya Fácil para no querer ser madre

De esta manera, Naya explicó por qué no desea tener hijos y entregó algunas de las razones detrás de su decisión.

“Me queda tanto, toda una vida, por viajar, por vivir y disfrutar. No quiero andar con un niño. Quiero gastar la plata en mí, quiero ser la dueña de mi tiempo. Soy egoísta, sí” , expresó.

Asimismo, Naya hizo un llamado a las mujeres que la siguen y que podrían compartir su postura frente a la maternidad.

“Ustedes manténgase firmes en su postura. No tengan hijos por presión social. Yo las entiendo“, manifestó.

Finalmente, valoró el apoyo de quienes le han escrito: “Amando que me sigan muchas que tampoco quieren experimentar el ser madres, las amo y gracias por escribirme así no me siento tan sola en esta decisión”.