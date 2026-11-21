La influencer y creadora de contenidos compartió a través de sus redes sociales algunas postales que reflejan su época colegial en un establecimiento educacional de La Araucanía.

Naya Fácil volvió a impactar a sus seguidores con un registro de fotos suyas nunca antes vistas, esta vez se trata de postales que evocan recuerdos de su infancia y adolescencia en La Araucanía.

A pesar de que usualmente la influencer no tiene filtro al momento de enseñar su vida privada, no hay mucho historial de su infancia en su huella digital.

A través de sus historias de Instagram, la joven contó que su hermana encontró las fotografías y se mostró emocionada al descubrir que había conservado estos registros durante tantos años. “Estoy en shock”, confesó al compartir las imágenes con sus seguidores.

“Esa era la Nayita del liceo”, expresó al mostrar el registro del día de su licenciatura de cuarto medio en el Colegio Libertad ubicado en Licanray.

En medio de una intensa indagación por sus memorias, Naya encontró fotos de cuando era solo una niña e incluso mostró una de cuando era una bebé de apenas unos meses.

La influencer apuntó, en un tono nostálgico, la mirada que tenía en ese momento y aseguró que las postales habían estado guardadas por años.

Asimismo, Naya aprovechó la instancia para revelar su informe de notas completo durante su tercer año medio.

Revisa las fotos de Naya Fácil