20/ 11/ 2026 22:58

Ciudadano jordano se hizo viral por increpar a grafitero en Santiago: ¿Defendemos los chilenos nuestro patrimonio?

Durante las últimas horas un ciudadano jordano se hizo viral en Instagram por increpar a un grafitero que se encontraba rayando la pared de un hotel en el centro de Santiago. Su acción fue aplaudida incluso por el Ministro de las Culturas, quien hizo un enfático llamado a cuidar el patrimonio nacional. ¿Defendemos los chilenos nuestros espacios? La respuesta en esta nota de Antonia Gajardo.